Через тиждень після мами з двома дітьми: ще одна жінка стрибнула в Ніагарський водоспад

Її тіло також не знайшли.

Друга жінка стрибнула в Ніагарський водоспад трохи більше ніж через тиждень після того, як мама і двоє її малолітніх дітей розбилися там на смерть.

Про це повідомляє Metro.

Поліція прибула на виклик про жінку у воді в районі водоспаду Підкова в державному парку Ніагарського водоспаду близько 14:00 в середу, 6 листопада.

"Розпочався негайний пошук за допомогою безпілотника паркової поліції, піші пошуки в ущелині та візуальні пошуки з оглядових майданчиків", - заявила паркова поліція штату Нью-Йорк.

Агентство звернулося за допомогою до поліцейської авіації штату Нью-Йорк у пошуках у нижній течії річки Ніагара.

Як і у випадку з матір'ю і двома дітьми, влада стверджує, що жінка увійшла в Ніагару навмисно.

Пошуки жінки тривають, оскільки 33-річна К'янті Мінс та її діти, 9-річний Роман Россман та 5-місячна Мекка Мінс, досі не знайдені – таким чином, кількість зниклих безвісти в річці зросла до чотирьох тіл.

У п'ятницю члени громади провели вшанування пам'яті Мінс та її дітей, які вважаються загиблими, зі свічками в руках.

Водоспад Підкова розташоваа трохи нижче Козячого острова, де в ніч проти 27 жовтня паркова поліція і Бюро кримінальних розслідувань відреагували на пошуки Мінс і її дітей. Вони перелізли через захисну огорожу над водоспадом.

"Розслідування встановило, що цей інцидент був навмисним за своєю природою", - заявила тоді поліція штату Нью-Йорк.

К'янті з дитиною / Фото: Facebook

Мінс, консультантка з питань домашнього насильства, в нещодавніх дописах у Facebook висловила розбите серце і відчай через розрив з батьком своєї дочки.

"Тому що я була тупою вагітною дурепою, яка клялася і божилася, що не хочу його", - написала Мінс у відповідь на запитання про причини розриву стосунків.

Вона також написала: "Всі, будь ласка, залиште мене в спокої, я кохаю батька своєї дитини".

Особистість нової зниклої жінки не була розкрита одразу.

Нагадаємо, лікар намагався вбити коханця своєї матері отруєним щепленням від COVID. Він замаскувався у медбрата.

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