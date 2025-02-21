Через Трампа іноземні розвідки остерігаються ділитися секретами зі США — Politico

У Європі міркують над тим, щоб посилити захист найбільш цінної і ретельно охоронюваної інформації.

Союзники США, які регулярно діляться розвідувальною інформацією з Вашингтоном, шукають способи захисту надсекретної інформації від, на їхню думку, дуже “дірявої” адміністрації Трампа.

Про це пише видання Politico з посиланням на анонімні джерела у європейських оборонних відомствах.

Європейські країни стурбовані тим, що традиції Трампа щодо розкриття секретної інформації продовжаться під час його другого терміну. Ця тривога посилилася, коли Конгрес схвалив його суперечливі рішення щодо нагляду за розвідувальними операціями та на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже обробляються неналежним чином.

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Деякі союзники стали трохи більш закритими ще під час першого терміну Трампа. Це сталося після того, як він приголомшив представників розвідки, наприклад, опублікувавши у Твіттері надсекретне зображення іранського ракетного полігону і поділився надсекретними даними ізраїльської розвідки з російським міністром закордонних справ.

Колишній високопосадовець британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 розповів, що коли мова йшла про надсекретні проєкти, спецслужба була обережною щодо того, чи розголошувати їх за часів першої адміністрації Трампа.

Politico називає занепокоєння партнерів США “далеко не гіпотетичними”. За місяць свого другого терміну адміністрація Трампа вже зіткнулася зі звинуваченнями в неналежному поводженні з секретною інформацією.

Повідомляється, що ЦРУ надіслало незасекречений електронний лист із переліком імен та ініціалів нещодавно найнятих аналітиків і оперативників до управління кадрів, намагаючись виконати вимоги адміністрації щодо скорочення штату федеральних службовців. Потенційно це може призвести до їхнього прослуховування іноземними спецслужбами.

Водночас розірвати співпрацю у сфері обміну розвідувальною інформацією буде нелегко, оскільки Вашингтон часто віддає більше, ніж отримує, а американські і європейські розвідувальні служби часто проводять спільні операції.

“Ви не можете це просто вимкнути”, — сказав представник північноєвропейського оборонного відомства, який побажав залишитися анонімним.

Однак, у Європі міркують над тим, як посилити захист найбільш цінної і ретельно охоронюваної інформації, отриманої від агентів в інших країнах, чиє життя може опинитися під загрозою в разі її розголошення. Вони можуть, наприклад, опускати деталі в розмовах з американськими колегами, які могли би розкрити місцезнаходження або особу оперативника.

Видання зазначило, що стурбовані іноземні партнери, можливо, сподіваються, що зможуть більше мати справу з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, а не з директором національної розвідки Тулсі Габбард.

Нагадаємо, 12 лютого Сенат США проголосував за призначення на посаду директорки національної розвідки Тулсі Габбард, яку називають найсуперечливішою представницею команди Дональда Трампа.

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