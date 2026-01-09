ТСН у соціальних мережах

Світ
406
1 хв

Через Трампа у Франції хочуть ініціювати вихід з НАТО

Віцеспікерка Національних зборів Франції звинуватила президента США у «викраденні» венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та агресивних намірах щодо Гренландії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Віцеспікерка французького парламенту Клеманс Гетте, яка представляє ультраліву популістську політичну партію «Нескорена Франція», заявила, що запропонує проголосувати за резолюцію щодо виходу з НАТО. Причиною цього демаршу політикиня, яка послідовно виступає проти членства України в ЄС та НАТО, назвала зовнішню політику адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це Гетте написала на платформі Х.

Віцеспікерка Національних зборів Франції звинуватила президента США у «викраденні» венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, підтримці «геноциду» в Палестині та у погрозах анексувати Гренландію.

«Сполучені Штати Трампа бомбардують людей, повністю порушуючи міжнародне право», — написала політикиня, яка досі не звертала уваги на бомбардування України державою-агресоркою Росією.

Клеманс Гетте заявила про необхідність порушити питання щодо участі у військовому альянсі, який очолюють США.

«Я подаю пропозицію щодо резолюції щодо запланованого виходу з НАТО, починаючи з його об’єднаного командування», — написала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відкрито заявляє про намір заволодіти Гренландією, а європейські аналітики попереджають: його стратегія нагадує сценарій путіна з агресивним захопленням територій.

