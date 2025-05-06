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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Через Трампа у Китаї почалися протести: що вимагають розгнівані робітники

У Китаї під загрозою скорочення опинилися 16 мільйонів робітників.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Прапор КНР

Економіка Китаю сильно постраждала від митних зборів, введених Трампом / © Associated Press

Протести розгніваних робочих у Китаї, що вимагають виплати заборгованості із зарплати, поширюються по всій країні після того, як запроваджені президентом США Трампом мита на китайський імпорт почали впливати на економіку комуністичної країни.

Про це пише New York Post.

Видання зазначає, що заворушення зафіксовано по всьому Китаю. Причиною вуличних протестів робітників стали невиплата зарплати та масові звільнення внаслідок закриття фабрик, що постраждали від мит США. Аналітики зазначають, що мита у розмірі 145%, запроваджені Трампом, поставили під загрозу скорочення не менше ніж 16 млн робочих місць у багатьох галузях промисловості Китаю. Тим часом провідні китайські виробники, стурбовані високими митами Трампа, закликають усіх китайських експортерів призупинити постачання до США.

За даними ЗМІ, деякі підприємства відправляють робітників у неоплачувані відпустки, інші фабрики просто закриваються і не можуть виплатити робітникам не лише компенсації, а й зарплати. В результаті тисячі робітників страйкують, влаштовують різноманітні акції протесту і навіть погрожують масовими самогубствами.

Нагадаємо, запровадження адміністрацією Білого дому жорсткого тарифного режиму призвело до сильної напруги на фінансових ринках. Мита Трампа вже обвалили долар, але це не кінець.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1036
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