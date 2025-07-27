Через тисняву в храмі загинули шестеро осіб, десятки постраждали (фото)

Родичі стоять біля будівлі лікарні, куди доставили постраждалих. / © Associated Press

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У місті Харідвар на півночі Індії через тисняву, що виникла після того, як високовольтний електричний кабель упав на доріжку біля популярного індуїстського храму Манса Деві, загинули щонайменше шестеро людей, а ще десятки отримали поранення, повідомили місцеві влада в неділю.

Про це пише Associated Press.

Інцидент стався у паломницькому місті Харідвар, коли тисячі відданих віруючих зібралися на святкування священного місяця Шраван, що є особливо важливим періодом для індуїстів. За повідомленнями, близько 9 години ранку хтось із натовпу закричав про наявність електричного струму на вузькій доріжці біля храму, що викликало паніку.

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Віней Шанкар Пандей, високопосадовець уряду штату Уттаракханд, де розташований Харідвар, підтвердив інформацію про загибель шестеро людей і сказав, що паломники почали тікати в паніці, намагаючись врятуватися.

За даними старшого поліцейського Харідвара, Прамендри Сінга Довала, 29 осіб отримали поранення та були доправлені до місцевих лікарень.

Місцевий священник Уджвал Пандіт розповів, що через вузькість стежки, яка призначена лише для пішоходів, паніка миттєво охопила натовп. Крім того, стіна, розташована поруч із доріжкою, посилила затор і скупчення людей, що ще більше погіршило ситуацію.

Поліція і рятувальні служби негайно прибули на місце події та розпочали операцію з порятунку постраждалих.

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© Associated Press

«Ситуація зараз під контролем, — повідомив Пандей у телефонній розмові з Associated Press, — але паніка призвела до трагічних наслідків.»

Влада проводить розслідування, щоб з’ясувати, чому впав електричний кабель і чи були дотримані всі заходи безпеки і протоколи управління натовпом.

Харідвар є одним із головних місць паломництва в Індії, яке щороку відвідують мільйони людей. Храм Манса Деві, до якого можна дістатися як пішки, так і канатною дорогою, приваблює тисячі відвідувачів щодня, особливо під час місяця Шраван.

Падіння кабелю і тиснява — це не перші подібні інциденти на релігійних зібраннях в Індії, де великі скупчення людей часто створюють труднощі для безпеки і управління.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у індійському штаті Гоа в селі Ширгаомпід час фестивалю Shri Lairai Zatra в храмі сталася тиснява, внаслідок якої загинули шестеро людей і 55 отримали поранення. Сотні людей брали участь у традиційних обрядах, серед яких була й ходьба по вогню.