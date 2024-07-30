Через вбивство дітей на Голанських висотах: Ізраїль вдарив по Бейруту, де перебував командир "Хезболли"

Є свідчення, що ЦАХАЛ атакував старшого радника лідера терористичного угруповання Хасана Насралли.

Армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований удар у столиці Ливану Бейруті по командиру угруповання "Хезболла", відповідальному за вбивство цивільних, зокрема, дітей у Мадждал-Шамсі — друзському селі в північній частині Голанських висот.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Водночас поки невідомо, чи живий командир, заявили в Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в ліванських органах безпеки.

Тим часом видання The Times of Israel повідомляє, що ізраїльські військові атакували Фуада Шукра, також відомого як Хадж Мохсін, старшого радника лідера терористичного угруповання Хасана Насралли.

Раніше в ЦАХАЛі повідомляли, що Шукр очолював проєкт високоточних ракет "Хезболли". Його також розшукували США за причетність до вибуху казарми морської піхоти в Бейруті 1983 року.

У ЦАХАЛі заявили, що не видавали жодних нових інструкцій щодо цивільної оборони в Ізраїлі після удару по висотах.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Херці Ха-Леві раніше заявив, що терористи "Хезболли" в Лівані отримають "дуже серйозну відповідь" за атаку на Голанські висоти, де 27 липня в селі Мадждаль-Шамс стався вибух ракети. Вона влучила у футбольне поле, де перебували діти та підлітки. 12 із них загинули.

Уряд Лівану після цього засудив "усі акти насильства й агресії проти мирного населення".

В ЗМІ вже назвали цей ракетний удар "найсмертоноснішою атакою "Хезболли".

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