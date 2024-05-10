В Росії намагаються подолати великі втрати літаків у війні: Світан розповів подробиці

У Росії є труднощі з літаками Су-35 Су-57 та Су-34.

Російські загарбники намагаються терміново наростити виробництво нових винищувачів через серйозні втрати на фронті.

Таку думку в етері 24 каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

Він наголосив, що у Росії є труднощі з літаками Су-35 та Су-57. Також у РФ хочуть збільшити виробництво Су-34, оскільки наразі вони можуть випускати не більше 20 літаків на рік.

"Наразі ці літаки у ворога стали як "розхідники". Вони дуже багато втрачають Су-34, зокрема, через збиття українськими силами. Їх дістають системи Patriot, і тоді ворог втрачає ці літаки десятками. Саме тому росіяни зосередять зусилля на виробництві Су-34", - заявив Світан.

Також у РФ є проблеми з літаками Су-57, оскільки цей борт не дотягує до літаків п'ятого покоління, як заявляли росіяни за багатьма показниками.

Також у Москви є проблеми з експортом літаків, зокрема їх винищувач Су-35 не продається, від нього практично відмовився весь світ, окрім іранців.

"Су-57 взагалі нікуди не пішов, адже виявився занадто дорогим для експорту. Тому його виготовляти не будуть, і перейдуть, імовірно, на виробництво Су-34", – наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керовані авіабомби, якими росіяни закидують прифронтові регіони, швидко перестануть бути проблемою, як тільки Україна отримає винищувачі F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ за два тижні знищили більше Су-34, ніж РФ виготовляє за рік.

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