Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через вибух на залізниці російські потяги не поїдуть до Білорусі: фото

Дата публікації
Перегляди
833
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Фото з соціальних мереж
©

У Брянській області РФ залізничне полотно пошкодив невідомий вибуховий пристрій.

На залізничній колії у Брянській області Росії стався вибух неподалік кордону з Білоруссю. Через пошкодження залізничного полотна на якийсь час буде припинено сполучення цією гілкою між державою-агресоркою та її сателітом.

Про вибух на залізниці повідомив увечері 24 жовтня у своєму Telegram-каналі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

У повідомленні йдеться, що вибуховий пристрій спрацював на перегоні між населеними пунктами Новозибкове та Злинка. Це район поблизу білоруського кордону.

"Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах публікують фото з місця НП, причини якої наразі нез'ясовані.

Нагадаємо, на залізничній станції Карань, що біля Маріуполя 8 жовтня пролунали потужні вибухи - ймовірно, здетонували снаряди, які зберігали тут окупанти.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
833
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація