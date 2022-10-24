Через вибух на залізниці російські потяги не поїдуть до Білорусі: фото

У Брянській області РФ залізничне полотно пошкодив невідомий вибуховий пристрій.
На залізничній колії у Брянській області Росії стався вибух неподалік кордону з Білоруссю. Через пошкодження залізничного полотна на якийсь час буде припинено сполучення цією гілкою між державою-агресоркою та її сателітом.
Про вибух на залізниці повідомив увечері 24 жовтня у своєму Telegram-каналі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
У повідомленні йдеться, що вибуховий пристрій спрацював на перегоні між населеними пунктами Новозибкове та Злинка. Це район поблизу білоруського кордону.
"Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - йдеться у повідомленні.
У соцмережах публікують фото з місця НП, причини якої наразі нез'ясовані.
Нагадаємо, на залізничній станції Карань, що біля Маріуполя 8 жовтня пролунали потужні вибухи - ймовірно, здетонували снаряди, які зберігали тут окупанти.
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