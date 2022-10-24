Через вибух на залізниці російські потяги не поїдуть до Білорусі: фото

На залізничній колії у Брянській області Росії стався вибух неподалік кордону з Білоруссю. Через пошкодження залізничного полотна на якийсь час буде припинено сполучення цією гілкою між державою-агресоркою та її сателітом.

Про вибух на залізниці повідомив увечері 24 жовтня у своєму Telegram-каналі губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

У повідомленні йдеться, що вибуховий пристрій спрацював на перегоні між населеними пунктами Новозибкове та Злинка. Це район поблизу білоруського кордону.

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"Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах публікують фото з місця НП, причини якої наразі нез'ясовані.

Нагадаємо, на залізничній станції Карань, що біля Маріуполя 8 жовтня пролунали потужні вибухи - ймовірно, здетонували снаряди, які зберігали тут окупанти.

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