Через відключення Інтернету в Казахстані постраждав великий банк у сусідній країні

Через відключення Інтернету в Казахстані постраждав великий банк у сусідній країні

У Киргизстані виникли проблеми із банкоматами, не працює смс-банкінг та не проходять інтернет-платежі.

Через відключення Інтернету в Казахстані, яке відбулося на тлі масових протестів у цій країні, на території сусіднього Киргизстану стався збій у роботі “Оптіма банку”.

Відповідне оголошення з'явилося у середу, 5 січня, на сторінці фінансової установи в Instagram .

Як повідомляють представники одного з найбільших банків у країні, проблеми виникли із банкоматами, не працює смс-банкінг та не відбуваються інтернет-платежі.

Така ситуація виникла, йдеться у повідомленні, “у зв'язку зі збоями на магістральному каналі провайдера зв'язку на території Республіки Казахстан”.

Нагадаємо, на тлі масових заворушень у Казахстані вимкнуто всі мобільні мережі. Крім того, в країні не працюють мобільний та звичайний Інтернет. Недоступні месенджери, зокрема WhatsApp та Telegram.

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