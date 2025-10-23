Через відмову Путіна припинити війну США запровадили санкції проти нафтових гігантів РФ

Санкції США проти російських нафтових гігантів / © ТСН.ua

У середу, 22 жовтня, США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» через відсутність «серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні».

Про це повідомили на офіційному сайті Мінфіну США.

У повідомленні наголошується, що запроваджені санкції послаблюють енергетичний сектор Росії та погіршують здатність Кремля залучати доходи для своєї військової машини та підтримувати ослаблену економіку.

«Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир повністю залежить від готовності Росії до переговорів», — повідомляє Мінфін США.

Міністр фінансів Скотт Бессент закликав Кремль негайно оголосити припинення вогню.

«З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення чергової війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій», — сказав очільник Мінфіну.

До санкційних списків внесено також понад 30 російських дочірніх компаній «Роснефти» та «Лукойлу».

Нагадаємо, після «призупинення» підготовки до саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним американські сенатори почали готувати одразу три законопроєкти щодо посилення тиску на Росію.