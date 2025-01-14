Через відмову України продовжити транзит російського газу в “Газпромі” готують радикальні заходи — ISW

Російська державна енергетична корпорація “Газпром” визнала, що розглядає можливість скорочення штату свого центрального офісу на 40 відсотків. Там стурбовані довгостроковими наслідками війни в Україні та скорочення експорту російського газу до Європи.

Про це пишуть аналітики ISW.

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Ленінградське ЗМІ 47news, пов’язане з російським держцензором Роскомнадзором, повідомило 13 січня, що заступник голови правління “Газпрому” Олена Ілюхіна 23 грудня направила генеральному директору компанії Олексію Міллеру пропозицію про скорочення штат центрального офісу “Газпрому” в Санкт-Петербурзі. Йшлося про 40 відсотків (з 4100 до 2500).

“Пропозиція Ілюхіної щодо скорочення штату “Газпрому”, ймовірно, є спробою подолати економічну напругу через скорочення експорту російського газу до Європи з 2022 року та нещодавню відмову України продовжити контракт на транспортування російського газу до Європи через Україну”, — йдеться у звіті.

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов 13 січня в інтерв'ю кремлівському виданню ТАСС підтвердив правдивість інформації про пропозицію, але від подальших коментарів відмовився.

Нагадаємо, в середу, 1 січня 2025 року, о 7 ранку Україна припинила транзит російського газу. Збіг термін відповідного 5-річного контракту, укладеного в грудні 2019 року.

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