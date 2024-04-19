Через відсутність ППО росіяни почали встановлювати протидронові сітки навколо своїх НПЗ

Після численних влучань по нафтопереробних заводах РФ, країна-агресорка взялась встановлювати протидронові сітки навколо підприємств.

Російська нафтовидобувна компанія "Башнефть" встановила сітки проти безпілотників, щоб захистити ключові об'єкти на своїх НПЗ від можливого нападу з боку України.

Про це заявив глава республіки Башкортостан (РФ), пише Reuters.

Російські компанії з продажу такого захисту демонструють на своїх веб-сайтах гігантські металеві сітки, які майже повністю покривають будівлі нафтопереробних заводів з усіх боків. Вони утримуються швартовними канатами, прикріпленими до металевих стовпів, встромлених у землю.

Радій Хабіров, голова республіки Башкортостан на Уралі, де базується "Башнефть", заявив, що ведуться переговори з міністерством оборони РФ про посилення безпеки нафтопереробних заводів.

"Ми забезпечили основні колони (НПЗ) механічними захисними сітками, і, відповідно, працює система спостереження", - цитує Хабірова місцеве державне інформаційне агентство "Башинформ".

"Ми не зупиняємося на досягнутому. Є ряд рішень, про які я поки не буду говорити. Вони засекречені. Але, повірте, нас це дуже хвилює", - сказав він.

Зазначимо, що "Башнефть" контролюється найбільшим російським виробником нафти "Роснефть", має кілька нафтопереробних заводів у регіоні, важливих для енергетичного сектору країни.

Нагадаємо, раніше видання Newsweek написало, що удари українських безпілотників по нафтових об’єктах Росії продовжують завдавати шкоди виробництву її найбільшого експорту. Ці атаки можуть призвести до втрати 10% потужностей нафтопереробки в другому кварталі цього року.

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