Через війну на Близькому Сході пошкоджено десятки енергооб’єктів: світові ринки під загрозою

Удар по НПЗ Тегерана

У понад дев’яти країнах на Близькому Сході пошкоджено більше ніж 40 енергетичних об’єктів. Серед них родовища, нафтопереробні заводи й трубопроводи. Через це світові ринки опинилися під загрозою.

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол під час виступу в Канберрі, пише Bloomberg.

Пошкодження енергетики та ризики для світових ринків

За словами Бірола, значна частина інфраструктури зазнала серйозних або критичних руйнувань, через що її відновлення потребуватиме часу навіть після завершення бойових дій. Це означає, що перебої в постачанні енергоносіїв можуть затягнутися.

Конфлікт, який триває вже понад три тижні, фактично розбалансував глобальні енергетичні ланцюги. Зокрема, було майже повністю заблоковано Ормузьку протоку — ключовий маршрут транспортування нафти, що спричинило різке зростання цін на нафту, газ і паливо.

Очільник МЕА наголосив, що нинішня ситуація за масштабами наслідків співставна одразу з кількома історичними кризами — нафтовими шоками 1970-х років і газовою кризою після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.

«Не лише нафта і газ, але й деякі життєво важливі артерії світової економіки — такі як нафтохімічні продукти, добрива, сірка, гелій — торгівля ними переривається, що матиме серйозні наслідки для світової економіки», — сказав він.

Найбільш вразливими залишаються країни Азії, які значною мірою залежать від імпорту енергоносіїв із цього регіону. Бірол також застеріг від необґрунтованих обмежень експорту палива, наголосивши на необхідності міжнародної координації.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство оголосило про безпрецедентне вивільнення 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів, щоб стримати цінові стрибки. За потреби обсяги можуть бути збільшені.

Втім, як підкреслив Бірол, ключем до стабілізації ситуації залишається відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, без чого вирішити проблему постачання пального буде неможливо.

Нагадаємо, США тимчасово послабили санкції проти Ірану, дозволивши продаж вже видобутої нафти. Ціль — стримати зростання світових цін. Йдеться про приблизно 140 мільйонів барелів нафти, які вже перебувають на танкерах. Дозвіл діятиме до 19 квітня, без укладання нових контрактів чи збільшення видобутку. У Вашингтоні розраховують, що цей крок допоможе зменшити дефіцит на ринку та знизити тиск на ціни на енергоносії.