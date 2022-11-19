Через війну, розв'язану Путіним, у світі є загроза поширення ядерної зброї - очільник Пентагону

Ядерні погрози Кремля мають характер хвиль: то наростають, то затихають.

У Міністерстві оборони США допускають, що через війну, розв'язану російським президентом Володимиром Путіним, у світі існує загроза поширення ядерної зброї диктаторами.

Таке припущення висловив голова Пентагону Ллойд Остін на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

"Соратники Путіна з автократії спостерігають за тим, що відбувається. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм ліцензію на полювання", - заявив Остін.

Ядерний шантаж РФ: реакція світу

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї, а також загрозам її використання.

На саміті G20 президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін також виступили проти погроз Росії застосувати ядерну зброю в Україні.

Тим часом аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак звернув увагу, що ядерні погрози Кремля мають характер хвиль: то наростають, то затихають.

Пастки окупантів для ЗСУ, ядерна істерія Кремля і потужне попередження США | Олександр Мусієнко

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