Через війну в Ірані ще в одній країні блекаут: уряд запроваджує жорстку економію світла

Єгипет вимикає освітлення та закриває ТРЦ для економії електроенергії

Єгипет розпочинає масштабну кампанію зі скорочення споживання електроенергії. Північноафриканська країна, яка сильно залежить від імпорту енергоносіїв, зіткнулася з критичним зростанням світових цін на пальне, спричиненим війною на Близькому Сході.

Про це повідомляє авторитетне агентство Bloomberg із посиланням на заяву прем’єр-міністра Єгипту Мустафи Мадбулі.

Як саме економитимуть електроенергію

За словами очільника уряду, починаючи від 28 березня усі торгові центри, ресторани та роздрібні магазини повинні будуть зачинятися о 21:00 у будні дні та о 22:00 — у вихідні. Для 110-мільйонної країни, де нічний шопінг і пізні вечері є давньою традицією, це стане серйозним випробуванням та зміною звичного ритму життя.

Крім того, влада наказала вимкнути всі рекламні білборди з підсвічуванням і скоротити вуличне освітлення до мінімального безпечного рівня. Більшість державних установ відтепер зачинятимуться о 18:00, а уряд уже серйозно розглядає можливість переведення працівників державного та приватного секторів на дистанційну роботу один або два дні на тиждень.

Чому Єгипет змушений піти на цей крок

Головною причиною таких радикальних заходів стали прямі економічні наслідки американсько-ізраїльської військової кампанії проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого. Прем’єр-міністр пояснив, що до початку активних бойових дій щомісячний рахунок Єгипту за імпорт газу становив близько 560 мільйонів доларів. Зараз, через хаос у Перській затоці та глобальний стрибок цін, ця сума злетіла майже втричі — до астрономічних 1,65 мільярда доларів на місяць.

Уряд намагається запроваджувати обмеження поступово, щоб не шокувати економіку, яка щойно почала відновлюватися після девальвації валюти 2024 року та отримання 57 мільярдів доларів міжнародної допомоги. За словами Мадбулі, нормування споживання електроенергії є значно кращим варіантом, ніж чергове підвищення цін на пальне для населення. Заходи будуть переглянуті за місяць та скасовані, якщо енергетична криза мине.

Нагадаємо, два дні тому на Кубі стався масштабний блекаут. Без електрики залишилося понад 10 млн людей після повного відключення національної енергосистеми.