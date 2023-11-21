Через війну в Україні та на Близькому Сході виникла світова проблема з авіаперельотами - ЗМІ

Вона полягає в тому, що глушаться сигнали GPS, через що літаки збиваються з курсу.

Електронна війна на Близькому Сході та в Україні впливає на повітряні перельоти далеко від лінії фронту. Це викриває ненавмисні наслідки, які стануть все більш поширені.

Про це пише видання The New York Times.

Як зазначається, літаки втрачають супутникові сигнали. Рейси були перенаправлені, а пілоти отримували неправдиві звіти про місцеперебування або неточні попередження про те, що вони летять близько до місцевості.

Федеральне авіаційне управління також попередило пілотів про глушіння GPS на Близькому Сході.

Радіочастотні перешкоди, призначені для порушення супутникових сигналів, які використовуються ракетами, безпілотниками та іншою зброєю, зросли після вторгнення Росії до України на початку 2022 року. Цієї осені на Близькому Сході вони стали ще більш інтенсивними. Втручання може включати глушіння супутникових сигналів шляхом заглушення їх шумом.

Радіоперешкоди поки що не виявилися небезпечними. Але за даними Opsgroup, організації, яка стежить за змінами та ризиками в авіаційній галузі, системи літаків виявились значною мірою неспроможними виявити підробку GPS і виправити її. Один літак Embraer, який прямував до Дубая, ледь не влетів в повітряний простір Ірану у вересні, перш ніж пілоти зрозуміли, що літак переслідував помилковий сигнал.

Літаки зазвичай можуть безпечно літати без супутникових сигналів, а великі комерційні літаки мають принаймні шість альтернативних навігаційних систем, кажуть пілоти. Бізнес-джети, такі як Dassault Falcons, Gulfstream і Bombardiers, здається, більш сприйнятливі до фальсифікації сигналу, заявило Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу.

Навантаження на авіацію може бути передвісником далекосяжних економічних проблем і проблем безпеки, оскільки зброя радіоелектронної боротьби поширюється. Фінансові ринки, телекомунікаційні компанії, постачальники електроенергії, телерадіомовники та інші галузі по всьому світу покладаються на супутникові сигнали, щоб зберігати точний час. Одне дослідження з Британії показало, що п’ятиденний збій супутникового сигналу може коштувати країні 6,3 мільярда доларів.

Загалом, супутникові сигнали чутливі до глушіння та підробки. Вони передаються з орбіти, на висоті понад 12 000 миль над Землею, і є настільки слабкими, що їхню потужність можна порівняти з потужністю лампочки.

Сьогодні ентузіаст-аматор з кількома сотнями доларів та інструкціями з інтернету може підробляти супутникові сигнали. Уряди також стали більш охоче втручатися в сигнали в рамках своєї електронної війни.

"Що змінилося за останні кілька років, так це те, що підробка перейшла від теорії в наукових статтях і в лабораторіях до реальних подій у природі", - сказав професор Хамфріс.

Не завжди можливо відрізнити глушіння від спуфінгу або визначити, хто стоїть за втручанням. У середині жовтня Ізраїль заявив, що обмежив використання GPS в регіоні і попередив пілотів не покладатися на супутникові навігаційні системи при посадці.

Російське втручання добре задокументоване. Звіт вашингтонської аналітичної некомерційної групи C4ADS за 2019 рік свідчить про масштабне втручання з підконтрольної Росії авіабази в Сирії. У звіті також зазначено, що під час поїздок президента Росії Владіміра Путіна у віддалені райони або окупований Росією Крим його супроводжували мобільні технології підміни сигналів GPS.

Росія підриває GPS-сигнали, щоб збити українські безпілотники з правильного курсу і випустити високоточні снаряди не по їхніх цілях. Україна також глушить російські приймачі, але не на такому високому рівні.

Нагадаємо, що після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом зменшилося постачання снарядів Україні.

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