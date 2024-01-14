Через війну в Україні у РФ погіршився стан медицини - британська розвідка

По всій РФ населенню важко отримати доступ до медичних послуг.

Цивільне населення Росії, імовірно, відчуває на собі вплив війни Кремля проти України, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

Російські ЗМІ повідомляють, що населенню країни важко отримати доступ до медицинських послуг по всій країні. Також повідомляється про дефіцит медичних препаратів, зокрема антибіотиків широкого спектру дії.

"Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні обслуговують поранених. Влада РФ також змушена скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через нестачу медичного персоналу та фінансові труднощі", - йдеться у зведенні британської розвідки.

Нагадаємо, росіяни скаржаться на високі ціни на яйця та курятину. Президент РФ Володимир Путін пояснив зростання цін тим, що начебто у людей стало більше грошей і вони почали купувати більше яєць, а влада просто вчасно не зорієнтувалася і не відкрила імпорт.