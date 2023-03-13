Через встановлення ППО Москва позбавляється заповідних парків та лісів - розслідування (відео)

Експерти попереджають, що це є порушенням техніки безпеки, оскільки можливі неконтрольовані запуски.

Влада Москви через розгортання систем протиповітряної оборони надає накази знищити дерева у парках та лісах, зокрема, в парку-заповіднику "Лосиний острів".

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Від початку 2023 року росіяни розпочали активну вирубку лісів у кількох районах Москви.

Видання повідомляє, що ці майданчики готують для потреб міноборони РФ, зокрема для встановлення ППО.

"На Лосиному острові та на дослідних полях Тимірязівської сільгоспакадемії вже розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400. У районі Друкарі вирубали близько 100 га лісу в охоронній зоні музею-заповідника Коломенське (музей-заповідник у Москві - ред.)", - зазначено у розслідуванні.

Поява ППО в парку-заповіднику "Лосиний острів" на початку 2023 року обурила місцевих жителів та російських екологів. Вони направили офіційний запит у муніципалітет. Там їм відповіли, що будівництво військових майданчиків проводилося з метою "забезпечення національної безпеки та оборони Російської Федерації".

Фото: The Insider

Найбільше екологія постраждала в мікрорайоні Кур'яново. Там було знищено великий лісовий масив на березі річки Москва, навпроти садиби Коломенське. Наразі там триває будівництво майданчика під потреби міноборони Росії, який займе 5 га.

Масштаби будівництва занепокоїли активістів. Вони заявили про збереження заповідника Коломенське та церкви Вознесіння, що є в переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і може втратити свій статус через різку зміну ландшафту навколо неї.

Фото: The Insider

У Коломенському військова техніка розташовуватиметься на природній території, що охороняється, і на території культурної спадщини, що вважаються неприпустимим.

Фото: The Insider

Додамо, що у січні 2023-го на дахах будівель у центрі Москви з'явилися установки ЗРПК "Панцир-С1". Вони націлені захищати від теоретичного українського удару особисто Володимира Путіна та його близьких.

Нагадаємо, раніше у Москві затримали п’яного чоловіка за спробу проникнути до мавзолею і викрасти тіло Володимира Леніна.

Силовики заявили, що чоловік перебував у неадекватному стані мав намір потрапити до мавзолею, де, за його словами, Ленін мав "відпустити йому гріхи". Тож чоловік був затриманий і переданий медичним фахівцям.