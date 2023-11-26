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Через втрати Росія перекидає ППО із "найбільш стратегічно чутливих регіонів" - британська розвідка

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Через втрати Росія перекидає ППО із "найбільш стратегічно чутливих регіонів" - британська розвідка

Комплекс С-400 / X (Twitter)

За даними західної розвідки, Росія втратила С-400 на окупованих територіях Україні наприкінці жовтня 2023 року.

Росія, ймовірно, перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони (ППО) зі свого балтійського узбережжя Калінінграда до України через нещодавні втрати. 

Про це повідомило Міністерство оборони Британії, посилаючись на розвідку. 

Як пояснили розвідники, Росія перемістила системи ППО після того, як втратила С-400 на окупованих територіях Україні наприкінці жовтня 2023 року.

"Будучи своїм найзахіднішим форпостом і з трьох боків межуючи з державами-членами НАТО, Росія розглядає Калінінград як один із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів. Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик тут, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше у Міноборони Британії пояснили, як атаки по ППО вплинуть на захист РФ.

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Дата публікації
Перегляди
714
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