Через втрати Росія почала посилено виробляти стрілецьку техніку та ракети

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія переходить на посилений режим виробництва стрілецької техніки та ракет через їхні втрати у війні проти України.
З цієї ж причини російські окупанти зараз змушені використовувати у боях свою стару військову техніку.
Про це Маляр розповіла на брифінгу 2 червня.
"Росія втрачає не лише своїх людей, яких вона не шкодує, а й озброєння та військову техніку. Тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво", – сказала заступниця міністра.
"Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва і стрілецької техніки, і ракет. Їхні виробництва працюють зараз у посиленому режимі", – додала Маляр.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 2 червня, від початку повномасштабної війни Росія по Україні здійснила 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр".
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