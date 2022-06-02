Через втрати Росія почала посилено виробляти стрілецьку техніку та ракети

Через втрати Росія почала посилено виробляти стрілецьку техніку та ракети

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія переходить на посилений режим виробництва стрілецької техніки та ракет через їхні втрати у війні проти України.

З цієї ж причини російські окупанти зараз змушені використовувати у боях свою стару військову техніку.

Про це Маляр розповіла на брифінгу 2 червня.

"Росія втрачає не лише своїх людей, яких вона не шкодує, а й озброєння та військову техніку. Тому зараз вони змушені використовувати стару техніку та посилити своє виробництво", – сказала заступниця міністра.

"Ми спостерігаємо, що вони переходять на посилений режим виробництва і стрілецької техніки, і ракет. Їхні виробництва працюють зараз у посиленому режимі", – додала Маляр.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 2 червня, від початку повномасштабної війни Росія по Україні здійснила 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр".

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