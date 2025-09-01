Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту змушений був приземлитися в Болгарії з використанням паперових мап. Причиною стало ймовірне втручання російських систем, які придушують GPS.

Про це повідомили видання Financial Times та Reuters з посиланням на джерела.

Інцидент з літаком стався вдень 31 серпня. Повітряне судно, яке перевозило фон дер Ляєн до болгарського міста Пловдив, під час підходу до аеропорту залишилося без електронних навігаційних засобів.

Один з анонімних чиновників повідомив, що у всій зоні аеропорту вимкнувся сигнал GPS. Це розцінили як операцію з російським втручанням.

Літак годину кружляв над аеропортом, після чого пілот вирішив посадити його вручну, використовуючи аналогові мапи.

Управління повітряного руху Болгарії підтвердило інцидент у коментарі журналістам.

«Від лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння [GPS] та нещодавно підміни сигналів. Ці перешкоди порушують точне приймання сигналів [GPS], що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем», — йдеться в заяві.

Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інцидент короткою фразою: «Ваша інформація не є правильною».

Зауважимо, президентка Єврокомісії летіла з Варшави до Болгарії на зустріч із прем’єр-міністром країни Росеном Желязковим та задля відвідин заводу з виробництва боєприпасів. Нині фон дер Ляєн проводить тур «прифронтовими державами ЄС», аби обговорити зусилля для покращення обороноздатності блоку у відповідь на російську війну в Україні.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Кремль веде гібридну кампанію проти країн НАТО. Росія використовує перешкоди GPS, щоб підірвати військову логістику Альянсу. Зокрема, у Фінляндії, Польщі та країнах Балтії зафіксували різке зростання кількості глушінь навігаційних сигналів, що змусило чотири європейські держави звернутися до Міжнародного союзу телекомунікацій.