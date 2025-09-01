ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1300
Час на прочитання
2 хв

Через витівку Росії літак з Урсулою фон дер Ляєн довелося садити вручну — ЗМІ

Літак з Урсулою фон дер Ляєн під час польоту над Болгарією залишився без електронних навігаційних систем.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту змушений був приземлитися в Болгарії з використанням паперових мап. Причиною стало ймовірне втручання російських систем, які придушують GPS.

Про це повідомили видання Financial Times та Reuters з посиланням на джерела.

Інцидент з літаком стався вдень 31 серпня. Повітряне судно, яке перевозило фон дер Ляєн до болгарського міста Пловдив, під час підходу до аеропорту залишилося без електронних навігаційних засобів.

Один з анонімних чиновників повідомив, що у всій зоні аеропорту вимкнувся сигнал GPS. Це розцінили як операцію з російським втручанням.

Літак годину кружляв над аеропортом, після чого пілот вирішив посадити його вручну, використовуючи аналогові мапи.

Управління повітряного руху Болгарії підтвердило інцидент у коментарі журналістам.

«Від лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння [GPS] та нещодавно підміни сигналів. Ці перешкоди порушують точне приймання сигналів [GPS], що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем», — йдеться в заяві.

Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інцидент короткою фразою: «Ваша інформація не є правильною».

Зауважимо, президентка Єврокомісії летіла з Варшави до Болгарії на зустріч із прем’єр-міністром країни Росеном Желязковим та задля відвідин заводу з виробництва боєприпасів. Нині фон дер Ляєн проводить тур «прифронтовими державами ЄС», аби обговорити зусилля для покращення обороноздатності блоку у відповідь на російську війну в Україні.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що Кремль веде гібридну кампанію проти країн НАТО. Росія використовує перешкоди GPS, щоб підірвати військову логістику Альянсу. Зокрема, у Фінляндії, Польщі та країнах Балтії зафіксували різке зростання кількості глушінь навігаційних сигналів, що змусило чотири європейські держави звернутися до Міжнародного союзу телекомунікацій.

Дата публікації
Кількість переглядів
1300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie