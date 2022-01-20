Через злам хакерами серверів Червоного Хреста під загрозою - дані понад пів мільйона людей

Гендиректор організації закликав зловмисників не розголошувати дані, не продавати їх і не використовувати будь-яким чином.

Хакери зламали сервери міжнародної організації "Червоний Хрест". Через це зловмисники могли отримати доступ до конфіденційних даних 515 тисяч людей.

Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні, повідомляє Deutsche Welle.

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"Ми всі вражені та спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об'єктом атаки і може бути скомпрометована", - прокоментува Мардіні.

За даними організації (МКЧХ), кібернапад зазнав підрядник організації в Швейцарії, який зберігає дані для комітету. Поки що немає жодних ознак того, що інформація була публічно оприлюднена. В основі зберігалися відомості щонайменше від 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця по всьому світу.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці хакерська атака сталася на українські урядові сайти. Невідомі зламали електронні сервіси кабінету кількох відомств: Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства спорту, а також Міненерго. Крім того, потерпіли сайти ДСНС і "Дії".

На стартових сторінках МЗС і Міносвіти з'явились оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному тлі були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами.

Через декілька днів після атаки всі державні сайти відновили свою роботу.

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