Через загрозу від Росії Польща розмістить HIMARS на кордоні з Калінінградською областю

Міністр оборони Польщі наголосив, через агресивну політику Путіна держава планує зміцнити свої збройні сили, аби той не наважився не неї напасти.

Польща невдовзі розмістить системи HIMARS поруч із Калінінградською областю РФ і планує зміцнити свою армію, щоб на державу не наважилися напасти ні президент Росії Володимир Путін, ні інші, хто намагається відбудувати "імперію зла".

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Portal Samorządowy.

Очільник польського Міноборони анонсував організацію нових військових частин на місцях ліквідованих до 2015 року. Ці частити оснастять сучасним обладнання.

Також читайте Польща встановлює протитанкові їжаки на кордоні з Білоруссю: що сталось

Блащак поінформував, що до підрозділів 16-ї механізованої дивізії в Ольштині нещодавно надійшли корейські танки K2 та самохідні гаубиці K9. Окрім того, дивізія невдовзі отримає ракетні установки HIMARS.

"16-та механізована дивізія з кожним тижнем стає дедалі сильнішою і сильнішою як силою воїнів, так і технікою, яку вона має на озброєнні", – сказав міністр оборони.

Він зауважив, що підрозділи дивізії дислокуються поблизу кордону з Калінінградською областю.

Блащак наголосив, через агресивну політику Путіна у планах Польщі – зміцнити свої збройні сили, аби російський диктатор не наважився напасти на країну.

"Ми, поляки, усвідомлюємо, наскільки небезпечною є імперія зла, якою є Російська імперія – скільки кривд, скільки злочинів вчинили росіяни, коли окупували польську територію. Тому наше завдання – побудувати таку силу польської армії, щоб ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на нашу батьківщину", – наголосив очільник Міноборони.

Також читайте Калінінград озброєний до зубів: країни Балтійського регіону попередили про загрозу з боку РФ

Нагадаємо, в листопаді 2022 року стало відомо, що Польща у пришвидшеному режимі будує стіну на кордоні з Калінінградською областю РФ.

В лютому 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що НАТО має бути готовим до того, що Росія спробує вторгнутися до країн Балтії. Міністр зауважив, що литва межує з Калінінградською областю.

У Міноборони РФ 4 березня заявили, що армія країни проводить радіолокаційні навчання в Калінінградській області. Для спостереження за небом використовують потужні радіолокаційні станції "Гамма", а також "Небо" з радіусом дії у 500 км.

Польща передасть Україні 4 літаки "МіГ"

Читайте також: