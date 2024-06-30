Через загрозу війни Саудівська Аравія закликала своїх громадян залишити Ліван

У регіоні посилюється напруженість між Хезболлою та Ізраїлем.
Посольство Саудівської Аравії у Лівані закликало своїх громадян покинути територію країни через загрозу бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою".
Про це йдеться у повідомленні посольства Саудівської Аравії в Лівані.
У повідомленні вказується, що посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, де зростає напруженість між "Хезболлою" та Ізраїлем.
"Посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, підтверджуючи свій заклик до всіх громадян дотримуватися заборони на поїздки до Лівану, а також закликає громадян, які там перебувають, негайно залишити територію Лівану", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" та залучення всього опору у разі атаки на Ліван.
Крім того, ми раніше інформували, що "Хезболла" погрожує розгромити Ізраїль і напасти на Кіпр.
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