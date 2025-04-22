Через загрозу з боку Росії розвідка Нідерландів забила на сполох: подробиці

Нідерланди / © Associated Press

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Розвідка Нідерландів заявила, що Росія посилює гібридні атаки проти цієї країни та союзників з ЄС. Вже став реальністю конфлікт у сірій зоні між війною і миром.

Про це йдеться у щорічному звіті Служби військової розвідки і безпеки Нідерландів (MIVD).

«Ми бачимо, що російська загроза Європі зростає, зокрема після можливого закінчення війни проти України«, — заявив директор MIVD віце-адмірал Пітер Різінк.

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Він звернув увагу, що на сьогодні у НАТО значно нижчі, аніж у Росії, темпи нарощування військового потенціалу. Частково це пов’язано з тим, що Москва перейшла на воєнну економіку.

Служба військової розвідки і безпеки Нідерландів 2024 року вперше зафіксувала атаку російських хакерів на цифрову операційну систему голландської державної служби.

«Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Державні суб’єкти дедалі частіше намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія дедалі більше готова йти на ризик», — висловився Різінк.

Окрім того, розвідка зафіксувала російську кібероперацію проти критично важливої інфраструктури Нідерландів. Ймовірно, це була підготовка до диверсії.

У звіті зазначається, що гібридні загрози з боку РФ охоплюють усе: від фізичного саботажу критично важливої інфраструктури до дезінформаційних кампаній.

Розвідка Нідерландів охарактеризувала такі атаки як поєднання традиційних актів шпигунства з кібератаками та іншими спробами вплинути на суспільство і підірвати його.

Спецслужба повторила свої попередження про те, що російські структури вивчають інфраструктуру в Північному морі задля шпигунства та диверсій проти Інтернет-кабелів, систем водопостачання та енергопостачання.

Нагадаємо, раніше у квітні керівництво НАТО отримало попередження, що Росія може викликати «глобальні відключення Інтернету», здійснюючи саботажі щодо підводних кабелів за допомогою свого «тіньового флоту».