Через закон про "іноагентів" США вводять візові обмеження для Грузії

Сполучені Штати почнуть нову політику візових обмежень щодо Грузії через закон про "іноагентів".

Про це заявив державний секретар Сполучних Штатів Ентоні Блінкен.

"Сьогодні я також починаю всеосяжний перегляд двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами і Грузією", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що під час перегляду відносин між двома країнами Вашингтон "братиме до уваги дії Грузії під час ухвалення власних рішень".

"У міру того, як громадяни Грузії висловлювалися проти цього закону, ми бачили явні ознаки кампанії залякування і застосування насильства для придушення мирного інакомислення. Як "закон про національну безпеку", так і репресивна тактика, яка використовується для придушення правомірної незгоди, підривають грузинську демократію та основні свободи, на які має право грузинський народ, і суперечать давно заявленій меті Грузії — відображеній у її конституції — євроатлантичній інтеграції та стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами", - стверджував держсекретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії відбулася найбільша демонстрація в сучасній історії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Держдепі нагадали Тбілісі, хто насправді прагне втягнути Грузію у війну.

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