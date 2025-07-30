Хвилі цунамі накривають низку країн після землетрусу в РФ: все, що відомо

Попередження про цунамі / © Associated Press

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Російську Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус, який викликав хвилі цунамі. Попередження оголошене для Японії, Китаю, Філіппін та інших країн.

Все, що відомо про землетрус у РФ та цунамі у різних куточках світу, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації 12:18, 30.07.25 Кількість переглядів 12 Російську Камчатку сколихнув потужний землетрус, що викликало цунамі

Попередження про цунамі

За даними Sky News, перші хвилі досягли Гаваїв після потужного землетрусу, який спричинив попередження про цунамі в Тихоокеанському регіоні.

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Через землетрус магнітудою 8,8 бала, який стався на Далекому сході Росії, попередження оголошено для Японії, Китаю, Філіппін та деяких районів США, включаючи Гаваї, Каліфорнію та Аляску.

The Guardian повідомляє, що хвилі цунамі висотою 1,6 фута вище рівня припливу спостерігалися в Арена-Коув, Каліфорнія. Національна метеорологічна служба США повідомила, що в Арена-Коув, штат Каліфорнія, спостерігалися хвилі цунамі висотою 0,5 метра (1,6 фута) вище рівня припливу.

Попередження про цунамі залишається чинним для прибережних районів Каліфорнії від мису Мендосіно, Каліфорнія, до кордону між Орегоном та Каліфорнією.

«Якщо ви перебуваєте у цій прибережній зоні, перемістіться вглиб країни на вищу місцевість. Попередження про цунамі означають, що цунамі зі значним затопленням можливе або вже відбувається. Цунамі — це серія небезпечних хвиль через багато годин після початкового часу їх прибуття. Перша хвиля може бути не найбільшою», — застерігають мешканців.

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За повідомленням AP News, цунамі вразило прибережні райони Курильських островів Росії та великого північного острова Хоккайдо в Японії. Попередження також діють для Аляски, Гаваїв та інших узбережжя на південь від Нової Зеландії.

Японське метеорологічне агентство повідомило, що цунамі заввишки сягало 60 сантиметрів (2 фути), коли хвилі рухалися на південь уздовж узбережжя Тихого океану від Хоккайдо до Токійської затоки. Чиновники закликали до обережності, зазначивши, що пізніше можуть з'явитися ще більші хвилі.

Як повідомляє BBC, для більшості прибережних районів Британської Колумбії, найзахіднішої провінції Канади, було оголошено попередження про цунамі. Мешканцям рекомендують уникати океану, дотримуватися офіційних інструкцій та чекати на повну безпеку.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня біля узбережжя російського півострова Камчатка стався потужний землетрус магнітудою 8,8, який викликав цунамі висотою до 4 метрів. Повідомляється, що епіцентр землетрусу розташовувався за 126 км на південний схід від міста Петропавловськ-Камчатський — на глибині 19,3 км. Однак відлуння підземних поштовхів відчувалося в декількох регіонах Далекого Сходу Росії.

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Відомо, що на Північних Курилах частина території міста Сєвєро-Курільськ опинилася під водою. У Петропавловську-Камчатському почалася масова евакуація, на дорогах утворилися великі затори.

Росія оголосила загрозу цунамі для затоки Авача, де розташована стратегічна підводна база «Рибачий» — ключовий об’єкт Тихоокеанського флоту РФ для ядерних підводних човнів;

Землетрус магнітудою 8,7 — попередньо, це найсильніший підземний поштовх у регіоні з 1952 року. Він тривав понад 7 хвилин. Очікується, що афтершоки триватимуть щонайменше місяць. Їхня магнітуда може сягати 7,5, а коливання до 6 балів у Петропавловську-Камчатському.

Цей землетрус став першим у світі з магнітудою 8 або більше з 2012 року. За останні 13 років на планеті не фіксувалося таких сильних підземних поштовхів.

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