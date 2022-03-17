Через землетрус у Японії зійшов з рейок швидкісний потяг: відео

Через землетрус у Японії зійшов з рейок швидкісний потяг: відео

Сила поштовхів мала магнітуду 7,4 - загинуло двоє людей.

Увечері в середу, 16 березня, (за київським часом) стався потужний землетрус на північному сході Японії, в результаті якого щонайменше двоє людей загинули та десятки отримали поранення, а швидкісний потяг зійшов з рейок.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на екстрені служби країни.

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Найпотужніші підземні поштовхи магнітудою 7,4 було зафіксовано у префектурах Міягі та Фукусіма — саме ці райони найбільше постраждали від землетрусу. Тут загинуло щонайменше двоє людей. Ще 92 людини отримали поранення у різних районах острівної країни.

У префектурі Аоморі внаслідок землетрусу з рейок зійшов високошвидкісний потяг. Повністю відновити рух наразі не вдалося.

Крім того, землетрус спричинив відключення електроенергії більш ніж у 2 мільйонах домогосподарств.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив журналістам у четвер, 17 березня, що наразі не було виявлено жодних відхилень на атомних станціях у постраждалих районах.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, у Львівській області стався землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Джерело земних поштовхів зафіксували о 18:05 год. у районі міста Червоноград, на глибині 3 км.

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