Через зростання загроз безпеці: в Австралії планують перевірити готовність армії

Останній раз австралійську армію на боєготовність перевіряли 2012 року.

В Австралії оголосили про початок перевірки бойової готовності збройних сил країни на тлі "погіршення обстановки в плані безпеки".

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз.

За його словами, перевірка підготує військових протягом наступного десятиліття перед обличчям погіршення ситуації в галузі безпеки.

"Цей огляд підготує Австралію до ефективного реагування на мінливу регіональну і глобальну стратегічну обстановку і забезпечить відповідність оборонних можливостей і структури збройних сил поставленим цілям, їх доступність і максимальний дохід від інвестицій", - сказав він.

До оцінки обороноздатності Австралії були запрошені зовнішні експерти, оскільки уряд розглядає ключові рішення щодо атомних підводних човнів, флоту есмінців з керованими ракетами та планів побудови більшої армії.

Очільник уряду зазначив, що потрібно буде "відверто оцінити" обсяг інвестицій в оборонні проекти. За його словами, багато з цих проектів виходять за рамки бюджету, а терміни їх виконання затримуються. Підсумки перевірки повинні бути представлені не пізніше березня 2023 року.

Під час перевірки також буде розглянуто, як Австралія може співпрацювати зі Сполученими Штатами, Великою Британією та іншими ключовими партнерами.

До перевірки армії планують залучити відставного маршала авіації Ангуса Х'юстона і ексочільника Міноборони Стівена Сміта.

Нагадаємо, Австралія розширить санкції проти Росії та надасть додаткову військову допомогу Україні на 100 млн доларів.

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