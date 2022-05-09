Чергова маніпуляція: в РНБО повідомили, чому у російських містах відмінили авіапарад

Чергова маніпуляція: в РНБО повідомили, чому у російських містах відмінили авіапарад

9 Травня повітряну частину параду скасували у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі, Ростові-на-Дону та інших великих містах Росії.

Центр протидії дезінформації при РНБО назвав маніпуляцією скасування повітряної частини параду у великих містах Росії нібито через погану погоду.

Про це ЦПД повідомив у Telegram.

За версією російських опозиціонерів, польоти не відбулися через побоювання, що літак можуть збити.

У 2020 році пропагандистські ЗМІ РФ писали, що країна витратила понад 540 млн рублів на "розгін хмар" для безпеки польотів військової авіації. Минулого року ця сума склала 417 млн рублів.

"Тому історія про "погану погоду" – лише маніпуляція, оскільки для Росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату Путіна - не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня РФ на "спецоперацію" з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Москві скасували проліт авіації на параді через сонячну погоду.

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