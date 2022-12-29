Чергова маячня Кадирова: просить допомоги у "війні" з нетрадиційними цінностями (відео)

Одіозний лідер російської Чечні звернувся до тих, хто "не хоче жити під прапором ЛГБТ".

Чеченський президент Рамзан Кадиров, який нещодавно закликав стирати з лиця землі українські міста, несподівано оголосив нову мету війни в Україні. Цього разу він закликав своїх прихильників допомогти побороти "нетрадиційні цінності".

Про це соратник Путіна говорив під час прямої лінії, яка відбувалася в четвер, 29 грудня, в Грозному.

Уже традиційно він говорив про те, що його "тікток"-війська в Україні воюють проти "фашизму, сатанізму та нацизму", але одразу несподівано звузив мету цієї боротьби.

"Нам нав’язують нетрадиційні цінності і ми цього ніколи не приймемо Хто не хоче жити під прапором ЛГБТ, має піднятися, де би він не був, стати з нами і допомогти нам впоратися з цим", - заявив лідер Чечні.

Нагадаємо, раніше Кадиров заявив, що невдоволений "слабкими відповідями Росії на обстріл російських регіонів" та закликав "стирати з землі" українські міста.

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