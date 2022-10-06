Чергова психологічна травма від приниження: психолог пояснив дивну поведінку Путіна

Останнім часом Путін поводиться досить дивно. Психолог Валентин Кім припустив, що це може бути пов’язано з самітом ШОС, де міжнародні лідери відверто принизили главу Кремля.

Російський диктатор Путін став помітно невпевненим у собі. Він намагається знайти хоч якусь підтримку у суспільства після саміту ШОС, на якому главу Кремля відверто принизили. Тепер Путін поводиться дуже дивно та імпровізує.

Про це розповів психолог Валентин Кім, повідомляє 24 канал.

Психолог вважає, що Путін – дуже поганий актор, який, до того ж, не вміє керувати натовпом через свою невпевненість.

"Якщо у 2012 році він щиро радів своїй перемозі на виборах, навіть пустив сльозу, то під час виступу на Красній площі у жовтні 2022 року, коли він кричав "Ура, ура, ура", було помітно, що він невпевнений у собі та не вміє керувати натовпом", – пояснив він.

Сьогодні ситуація змунилася серед росіян змінилася, і Путін намагається її хоч якось виправити. Саме тому російський диктатор робить речі, які ніколи не робив і при цьому виглядає безглуздо.

"Путін намагається зараз робити речі, які ніколи до цього не робив. І така зміна невербальної поведінка свідчить про те, що стандартні інструменти керування не працюють. Ситуація змінилася, тому зараз він намагається хоч щось виправити", – пояснив психолог.

На його думку, тіло і психіка Путіна реагують на те, що відбувається, і це сроби глави Кремля хоч щось виправити – завести натовп, підписати якісь папірці, але в нього це не виходить.

"Путін періодично хоче імпровізувати. Тут є дивне поєднання – коли ти боїшся щось зробити, а з іншого боку – ти дуже хочеш цього", – пояснив психолог.

За словами Кіма, так на Путіна, ймовірно, вплинув його візит на ШОС, адже те, що там відбувалося, було для нього дуже травматичним. Ті, хто раніше підтрмував російського диктатора, тепер поводилися так, ніби він – людина другого порядку.

"До Путіна запізнювалися, його не там посадили, його повчали. Для Путіна, як для людини, яка вийшла з цього приниження, повернення у такий стан – надтравматичне. На цьому ШОС відбулася так звана "ретравматизація" Путіна", – пояснив психолог.

За його словами, можливо, це і спричинило спроби Путіна довести, що він нібито може переломити хід подій чи "прочавити" свої власні умови на перемовинах, або провести мобілізацію і підписати якісь папірці зі спробою анексії окупованих територій.

Зазначимо, у Кремлі вже назріває розкол, деякі військові розуміють неминучість провалу і навіть відкрито говорять про те, що війна – програна.

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