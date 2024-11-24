Чергова "загроза традиційним цінностям": Путін підписав закони про заборону "пропаганди" чайлдфрі

Разом з криміналізацією відмови від дітонародження у Росії відтепер заборонили всиновлювати дітей громадянам країн, де дозволено змінювати стать.

Президент РФ Володимир Путін підписав три закони, які нібито спрямовані на захист дітей та "традиційних цінностей". Зокрема йдеться про заборону "пропаганди" відмови від дітонародження та про заборону всиновлення російських дітей іноземцями, які живуть у країнах, де можна змінювати стать.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на офіційний портал правової інформації.

"Перший закон додає поняття "відмова від дітонародження" до статті 6.21 Кодексу про адміністративні правопорушення під назвою "Пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків та (або) уподобань, зміни статі". Ця стаття передбачає штрафи від 50 до 400 тисяч рублів для громадян, від 400 до 800 тисяч рублів для посадових осіб та від двох до п'яти мільйонів для юридичних осіб", – пише видання.

При цьому в законі зробили виключення для тих, хто відмовляється від народжування дітей через релігійні переконання, а саме для ченців та чорниць, які дають обітницю безшлюбності. На таких осіб, а також на поширення інформації про чернечий спосіб життя, дія закону не поширюватиметься.

Другий закон додає зміни одразу до шести федеральних нормативних документів. Він передбачає заборону використання інформації, яка "пропагує" чайлдфрі, у фільмах, рекламі, ЗМІ та інтернеті.

Третій закон, який підписав Путін, має виключити будь-які можливості усиновлення російських дітей представниками ЛГБТ-спільноти. Цим законом вносяться зміни однієї зі статей Сімейного кодексу, які забороняють бути усиновлювачами особам, які живуть у країнах, де дозволено зміну статі.

Фактично це означає заборону на усиновлення дітей громадянами країн-членів НАТО, адже у переважній їх більшості зміна статі дозволена на законодавчому рівні.

Нагадаємо, Росія заборонила ЛГБТ-рух, оголосивши його "екстремістським". Тепер російські суди зможуть позбавити людину волі просто за участь у діяльності ЛГБТ-організацій, дописи на їхню підтримку та публікацію символіки.

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