Чергове диво для немовляти: у 5-місячної дівчинки, яку врятували з-під завалів у Туреччині, знайшлася рідна мама

Відшукати маму дитини вдалося за збігом ДНК, мама з донечкою вперше побачилися за два місяці.

Щаслива історія "диво-дитини" - турецьке немовля, яке вижило після 5-ти днів під завалами під час землетрусу, змогли возз'єднати з мамою, йдеться в ТСН.

Маленька Вєтін жила з родиною у провінції Хатай, де стався один із найбільш руйнівних землетрусів в історії Туреччини, який забрав понад 50 тисяч життів. Коли малечу звільнили рятувальники, її забрали до медичного центру, але весь час шукали батьків. Перевіряли заяви про зниклих дітей, а потім звіряли зразки ДНК.

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Дівчинці дали прізвисько "Гізем", що перекладається як "диво". Згодом з'ясувалося, що мама немовляти, Ясемін, вижила і досі перебуває на лікуванні. Батько і двоє братів малечі загинули. Турецькі чиновники доправили дитину до шпиталю і вперше за два місяці мама змогла обійняти донечку.

“15-го березня, поки мама немовляти все ще лікувалася тут, у міському шпиталі, ми зрозуміли, що може бути співпадіння зразків ДНК. Ми визначили, що її мамою була Ясмін, і почали необхідні процедури, аби їх возз'єднати”, - каже міністерка у справах сім’ї і соцпослуг Туреччини Дер’я Яник.

Нагадаємо, що у черкаських рятувальників є єдина на всю країну собака-водолаз Найда. Вона не лише допомагатиме рятувати людей із води, але почне допомагати своїм тренерам виявляти вибухонебезпечні предмети.

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