Чергове нагадування світові про жорстокість Путіна: в Білому домі прокоментували ракетну атаку Росії по Україні

У Білому домі заявили, що ракетні удари, яких завдала Росія 5 грудня, стали черговим нагадуванням про жорстокість очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє The Gurdian.

"Останні ракетні удари з боку Росії – це чергове нагадування світові про жорстокість президента Росії Путіна", – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, Україна збила більшість ракет, запущених Росією, 5 грудня: понад 60 із понад 70-ти. Ударів було завдано по критично важливій інфраструктурі України.

Українська ППО збила ворожі ракети на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині.

Військові повітряного командування "Схід" збили 15 ракет.

Лише по Києву росіяни запустили 10 ракет, з яких 9 вдалося збити.

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