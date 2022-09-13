Чергове загострення між Азербайджаном і Вірменією: Баку звинувачує в ескалації Єреван

Між Азербайджаном і Вірменією 13 вересня вкотре загострився конфлікт на кордоні.

В Азербайджані зробили офіційну заяву щодо загострення ситуації. Баку наголошує, що відповідальність за ескалацію "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

"Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану продовжується", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, у заяві наголошують, що у відповідь на провокацію Вірменії азербайджанські війська застосовують локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані.

"Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту", - наголошують у азербайджанському Міноборони.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Карабаху ввели російських миротворців. Втім, після опівночі у вівторок, 13 вересня, держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах. Що відомо про нове загострення - у матеріалі ТСН.ua.

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