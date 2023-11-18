Чергові вологі мрії: Симоньян припустила, за якої умови Путін піде на припинення вогню – відео

Кремлівська посіпака Маргарита Симоньян припустила, коли президент РФ Володимир Путін піде на припинення вогню. Вона заявила, що це станеться лише у тому випадку, якщо "Росія буде в безпеці".

Про це Симоньян заявила в ефірі російського телебачення.

Симоньян припустила, за якої умови Путін піде на припинення вогню

"Путін взагалі не піде на поступки"

Божевільна вчергове почала волати про те, що нічого не залежить від особи президента США. Чи то прийде Дональд Трамп, чи то Роман Бабаян (російський пропагандист – ред.), вирішала вразити глядачів Симоньян своїм почуттям гумору, – це ні на що, каже вона, не вплине.

На думку пропагандистки, Путін піде на припинення вогню в той момент, коли будуть стійко убезпечені нові кордони Російської Федерації.

"І ці кордони будуть розташовані там, де ми вважатимемо за потрібне з огляду на нашу безпеку та інтереси нашої держави. Крапка. А хто у цей момент буде у Білому домі – абсолютно байдуже", – резюмувала фантазерка з РФ.

Напередодні російська пропаганда "прокололася" у прямому ефірі. Один з експертів на телебаченні РФ заявив, що Росія не може конкурувати з ЄС і НАТО у питанні користі для України.

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