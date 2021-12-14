"Черговий акт агресії": мігранти кидали каміння у патрульне авто, а білоруські силовики сліпили лазером

Водночас у ЄС заявляють, що потік мігрантів з Білорусі вдалося зупинити.

На кордоні з Білоруссю польські прикордонники зафіксували черговий акт агресії мігрантами проти них. Так, біженці кидали каміння у польський патрульний автомобіль, а білоруські прикордонники сліпили лазером.

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

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За даними Міноборони Польщі, інцидент трапився 14 грудня поблизу селища Мельники.

"Черговий акт агресії з боку мігрантів. Цього разу в околицях Мельника одну з військових машин, які патрулювали територію вздовж тимчасової огорожі на кордоні, закидали камінням. Лазери також знову застосували білоруські служби", - йдеться у повідомленні.

Kolejny akt agresji ze strony migrantów. Tym razem w okolicach Mielnika obrzucono kamieniami jeden z wojskowych pojazdów patrolujących obszar wzdłuż tymczasowego ogrodzenia na #granica . Kolejny raz także użyte zostały lasery przez służby białoruskie. pic.twitter.com/gYL7ZbRkIO — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) December 14, 2021

Водночас, як повідомляли раніше, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Брюсселі заявив, що потік мігрантів до кордонів ЄС через Білорусь вдалося зупинити.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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У відповідь на міграційну кризу Європейський союз ввів санкції проти білоруських фізосіб і компаній. Обмеження почали діяти від 2 грудня. Загалом у списку опинилося 17 прізвищ. Їм, зокрема, заборонено в'їзд до ЄС і заморожено рахунки.

Крім того, 2 грудня запровадили нові санкції проти Білорусі і Сполучені Штати. Під санкції потрапили 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також три літаки.

Білорусь у відповідь на ухвалені санкції ввела заборону ввезення на її територію товарів з ЄС, США та Британії. Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у відповідь на санкції може перекрити транзит газу до Європи.

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