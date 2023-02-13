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Черговий доказ російської сутності: Подоляк - про плани Росії щодо перевороту в Молдові

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Черговий доказ російської сутності: Подоляк - про плани Росії щодо перевороту в Молдові

Фото: Associated Press

Радник голови ОП каже, що у ситуації з РФ працювати із симптомами не вийде – лише позбутися збудника.

Намагання Росії дестабілізувати Молдову та вчинити державний переворот – ще один доказ справжньої сутності російської експансіоністської держави та необмеженості її апетитів. Це треба пам’ятати всім, хто хоче "врегулювання".

Про це написав радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк у Twitter 13 лютого.

"Працювати із симптомами не вийде – лише позбутися збудника", - підсумував він.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі слів Санду, за допомогою протестів опозиції Росія хоче змінити владу в Молдові. Завдяки злочинним діям Москва, прагне, зокрема, використати Молдову у війні проти України.

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Дата публікації
Перегляди
861
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