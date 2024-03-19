Черговий рекорд втрат: Коваленко сказав, чи зможе російський ВПК компенсувати дефіцит техніки

Станом на 19 березня становлено новий абсолютний рекорд у категорії знищеного російського автотранспорту в зоні бойових дій. Ліквідовано 985 одиниць.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Як відомо, у лютому було зафіксовано рекорд у 939 одиниць. Загалом, починаючи з грудня 2023 року по автомобілях армія РФ втрачає від місяця до місяця максимальну за весь час повномасштабного вторгнення кількість.

"Зазначу, що ці показники втрат пов'язані з втратами бойових броньованих машин, які ще раніше зашкалюють. Через дефіцит і брак спеціалізованої, броньованої техніки для здійснення штурмової діяльності, російські війська змушені застосовувати не армійського типу техніку, як не пристосовану для бойових дій, так і набагато простіше виводиться з працездатного стану легкими ушкодженнями", – пояснив оглядач.

Саме це одна з причин таких показників, наголосив Коваленко, які й надалі зростатимуть. Річ у тім, що вирішити проблему з дефіцитом ББМ коштом власного виробництва/відновлення ВПК Росії не здатний.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун заявив, що Росія зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань на території України.

Читайте також: