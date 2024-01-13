Черговий скандал: PepsiCo заборонила згадки про війну та підтримку України у своїй рекламі

Компанія PepsiCo втрапила у черговий скандал. Так, вона заборонила згадки про війну та підтримку України у своїй рекламі.

Про це пише B4Ukraine, посилаючись на бриф компанії.

Деталі

Як зазначається, компанія PepsiCo під час пошуку нового рекламного агентства в Україні поставила чітку умову для потенційного партнера. Так, необхідно виключити будь-які:

згадки про війну, бойові дії, агресію, військовослужбовців, Збройні Сили України;

підтримка України та її армію;

негативні відтінки, які створюють відчуття небезпеки.

Раніше компанія висвітлювала допомогу продуктовими наборами для людей у Бородянці, чиї будинки були зруйновані. Щоправда, у повідомленні не уточнюється, хто саме атакує цивільні об'єкти в Україні. Підрахували, що чистий прибуток PepsiCo у Росії минулого року зріс на 333% – до 525 млн доларів. Компанія сплатила в бюджет РФ близько 115 млн доларів податків.

Зауважимо, НАЗК внесло корпорацію PepsiCo, яка не вийшла з російського ринку, до переліку міжнародних спонсорів війни. Як відомо, компанія володіє брендами Chester's, Lay's, Mirinda, Sandora, 7Up тощо.

Читайте також: