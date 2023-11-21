Черговий скандал з Маском: компанія "Х" подала позов до суду за звинувачення у поширенні антисемітського контенту

Компанія мільярдера Ілона Маска X, раніше відома як Twitter, подала позов проти Media Matters і її автора Еріка Хананокі через нібито "навмисно неправдивий звіт" про антисемітизм на платформі.

У своєму позові, поданому в окружний суд США в Техасі, компанія X стверджує, що Media Matters очорнює її репутацію. Таким чином організація "маніпулює" соціальною мережею, використовуючи облікові записи, підписані лише на профілі великих брендів або користувачів, які виробляють маргінальний контент, заявляє X.

Про це пише The Washington Post.

Так, у звіті Media Matters показано скриншоти основної реклами, що з’являлася поруч із пронацистським контентом на X. Внаслідок цього популярні компанії, зокремаIBM, Apple і Disney призупинили свою рекламу в соцмережі.

Але Х у своєму позові стверджує, що Media Matters маніпулює алгоритмом X. Там кажуть, що організація використовувала для дослідження облікові записи, підписані лише на профілі великих брендів або користувачів, які виробляють маргінальний контент. Ці акаунти "постійно прокручували та оновлювали" стрічку, поки не знайшли рекламу поряд із екстремістськими постами.

Внаслідок цього, компанія Ілона Маска заявила, що у звіті Media Matters було перекручено типовий досвід роботи з X з "наміром нашкодити соціальній мережі та її бізнесу".

Натомість президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов "несерйозним" і сказав, що він "призначений для того, щоб залякати критиків X і змусити їх мовчати".

Однак у той самий день, коли було подано заяву від Х, генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон розпочав розслідування "потенційної шахрайської діяльності" Media Matters.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск підтримав антисемітський пост у соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter), у якому членів єврейської громади звинувачують у пропаганді “діалектичної ненависті” проти білих людей.

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