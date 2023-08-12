Черговий випадок: у Санкт-Петербурзі хлопця затримали під час спроби підпалу військкомату

Підозрюваний є громадянином Узбекистану, який нещодавно приїхав до Росії.
У Санкт-Петербурзі суд заарештував 24-річного Давронбека Юлдошева за спробу підпалу військкомату.
Про це повідомляє російська служба BBC.
Підозрюють у "замаху на теракт"
За версією слідства, Юлдошев добув "пляшку з пальним вмістом" і пізно ввечері 10 серпня вирушив разом із нею до будівлі військкомату на вулиці Велика Монетна в Петроградському районі Петербурга. Проте реалізувати задум він не зміг, адже його превентивно затримали правоохоронці.
Відзначається, що хлопець "тинявся" біля військкомату, чим привернув увагу співробітників Росгвардії. Після перевірки документів в рюкзаку виявили пляшку з жовтою рідиною, яка мала характерний запах бензину.
Передовсім на молодика склали протокол про порушення міграційного законодавства. Згодом він також став підозрюваним у кримінальній справі.
Слід зауважити, що наприкінці липня у Росії знову активізувалися випадки підпалів військкоматів. Так, лише за 31 липня зафіксовано одразу 9 таких спроб.
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