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Черговий випадок: у Санкт-Петербурзі хлопця затримали під час спроби підпалу військкомату

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Черговий випадок: у Санкт-Петербурзі хлопця затримали під час спроби підпалу військкомату

Підпал військокомату

Підозрюваний є громадянином Узбекистану, який нещодавно приїхав до Росії.

У Санкт-Петербурзі суд заарештував 24-річного Давронбека Юлдошева за спробу підпалу військкомату. 

Про це повідомляє російська служба BBC.

Підозрюють у "замаху на теракт"

За версією слідства, Юлдошев добув "пляшку з пальним вмістом" і пізно ввечері 10 серпня вирушив разом із нею до будівлі військкомату на вулиці Велика Монетна в Петроградському районі Петербурга. Проте реалізувати задум він не зміг, адже його превентивно затримали правоохоронці.

Відзначається, що хлопець "тинявся" біля військкомату, чим привернув увагу співробітників Росгвардії. Після перевірки документів в рюкзаку виявили пляшку з жовтою рідиною, яка мала характерний запах бензину.

Передовсім на молодика склали протокол про порушення міграційного законодавства. Згодом він також став підозрюваним у кримінальній справі.

Слід зауважити, що наприкінці липня у Росії знову активізувалися випадки підпалів військкоматів. Так, лише за 31 липня зафіксовано одразу 9 таких спроб.

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Дата публікації
Перегляди
4
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