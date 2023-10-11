Черговий землетрус стався в Афганістані: зруйновано цілі села (фото)

В афганістанському місті Герат рано вранці 11 жовтня стався землетрус всього за кілька днів після серії смертоносних землетрусів, у результаті яких загинули понад 2400 людей.

Про це пише Аljazeera.

Інформації про наслідки землетрусу не багато. Офіс губернатора Герата заявив, що поблизу районів, які були зрівняні з землею внаслідок попередніх землетрусів, були "великі втрати".

Землетрус в Афганістані / Фото: Associated Press

Щонайменше 80 людей отримали поранення, а зсув заблокував головну трасу Герат-Торгунді, повідомляє речник Міністерства інформації Абдула Вахіда Райана.​

Землетрус також зруйнував усі 700 будинків у селі Чахак, яке на диво не постраждало від попередніх землетрусів.

Землетруси в Афганістані

На заході Афганістану сталися одразу декілька землетрусів магнітудою 6,3 бала, внаслідок чого загинули понад 2400 людей і зруйновано близько 600 будинків.

За даними представників Талібану, 2445 людей загинули і ще тисячі отримали поранення внаслідок найсильніших землетрусів у країні за останні роки. Нині рятувальники та волонтери працюють цілодобово, намагаючись викопати вцілілі тіла з-під руїн зруйнованих населених пунктів, але їм перешкоджає погана інфраструктура в збіднілій країні після десятиліть війни.

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