ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1344
Час на прочитання
2 хв

Чергова трагедія в династії Кеннеді: онука експрезидента США померла у 35 років (фото)

Тетяна Шлоссберг залишила чоловіка та двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чергова трагедія в династії Кеннеді: онука експрезидента США померла у 35 років (фото)

Внучка Джона Кеннеді Тетяна Шлоссберг померла від раку / © Associated Press

Онука колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді Тетяна Шлоссберг, померла від гострого лейкозу у віці 35 років. Шість тижнів тому вона оголосила про свій діагноз.

Про це повідомляє dailymail із посиланням на повідомлення у соціальних мережах Фундації бібліотеки Джона Кеннеді від імені її родини.

«Наша прекрасна Тетяна пішла з життя сьогодні вранці. Вона завжди залишатиметься у наших серцях», — йдеться у дописі.

Татьяна Шлоссберг із братом і матір’ю / © Getty Images

Татьяна Шлоссберг із братом і матір’ю / © Getty Images

Що відомо про онуку Джона Ф. Кеннеді та її родину

Тетяна народилася в Нью-Йорку і працювала журналісткою, зокрема в темі захисту довкілля. У листопаді 2025 року вона розповіла, що лікарі діагностували у неї гострий мієлоїдний лейкоз у травні 2024 року. Захворювання було виявлено під час планових аналізів крові після народження другої дитини.

Вона була дочкою Каролайн Кеннеді та дизайнера Едвіна Шлоссберга. Тетяна залишилася у пам’яті як любляча дружина лікаря Джорджа Морана та мати двох дітей — Едвіна, 3 роки, та Джозефіни, 1 рік.

У своєму есе для The New Yorker Тетяна розповіла, що під час діагнозу не відчувала жодних симптомів і вважала себе однією з найздоровіших людей, яких знала. Вона також подякувала родині за підтримку протягом складного лікування, відзначивши їхню любов і турботу.

Сім’я Кеннеді зазнала багатьох трагедій. Передусім, це убивство Джона Кеннеді у 1963 році, згодом загибель Джона Кеннеді-молодшого у авіакатастрофі 1999 року, а також смерть матері Джекі Кеннеді та інших родичів.

Татьяна та її сестра Роуз / © Associated Press

Татьяна та її сестра Роуз / © Associated Press

Тетяна зазначала, що прагнула берегти спокій своєї матері Каролайн і не додавати нових трагедій до її життя.

Смерть Тетяни Шлоссберг стала черговим сумним моментом у житті відомої династії Кеннеді, підкресливши історію родини, пов’язану з хворобами, нещасними випадками та трагічними подіями.

Нагадаємо, раніше йшлося про загибель Джона Ф. Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт, яких визнавали після принцеси Діани, одними з найпереслідуваніших папараці зірок, про яких постійно писали в пресі та охрестили їх «золотою парою Америки».

Дата публікації
Кількість переглядів
1344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie