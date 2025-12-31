Чергова трагедія в династії Кеннеді: онука експрезидента США померла у 35 років (фото)

Внучка Джона Кеннеді Тетяна Шлоссберг померла від раку / © Associated Press

Онука колишнього президента США Джона Ф. Кеннеді Тетяна Шлоссберг, померла від гострого лейкозу у віці 35 років. Шість тижнів тому вона оголосила про свій діагноз.

Про це повідомляє dailymail із посиланням на повідомлення у соціальних мережах Фундації бібліотеки Джона Кеннеді від імені її родини.

«Наша прекрасна Тетяна пішла з життя сьогодні вранці. Вона завжди залишатиметься у наших серцях», — йдеться у дописі.

Татьяна Шлоссберг із братом і матір’ю / © Getty Images

Що відомо про онуку Джона Ф. Кеннеді та її родину

Тетяна народилася в Нью-Йорку і працювала журналісткою, зокрема в темі захисту довкілля. У листопаді 2025 року вона розповіла, що лікарі діагностували у неї гострий мієлоїдний лейкоз у травні 2024 року. Захворювання було виявлено під час планових аналізів крові після народження другої дитини.

Вона була дочкою Каролайн Кеннеді та дизайнера Едвіна Шлоссберга. Тетяна залишилася у пам’яті як любляча дружина лікаря Джорджа Морана та мати двох дітей — Едвіна, 3 роки, та Джозефіни, 1 рік.

У своєму есе для The New Yorker Тетяна розповіла, що під час діагнозу не відчувала жодних симптомів і вважала себе однією з найздоровіших людей, яких знала. Вона також подякувала родині за підтримку протягом складного лікування, відзначивши їхню любов і турботу.

Сім’я Кеннеді зазнала багатьох трагедій. Передусім, це убивство Джона Кеннеді у 1963 році, згодом загибель Джона Кеннеді-молодшого у авіакатастрофі 1999 року, а також смерть матері Джекі Кеннеді та інших родичів.

Татьяна та її сестра Роуз / © Associated Press

Тетяна зазначала, що прагнула берегти спокій своєї матері Каролайн і не додавати нових трагедій до її життя.

Смерть Тетяни Шлоссберг стала черговим сумним моментом у житті відомої династії Кеннеді, підкресливши історію родини, пов’язану з хворобами, нещасними випадками та трагічними подіями.

Нагадаємо, раніше йшлося про загибель Джона Ф. Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт, яких визнавали після принцеси Діани, одними з найпереслідуваніших папараці зірок, про яких постійно писали в пресі та охрестили їх «золотою парою Америки».