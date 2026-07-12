Черги на АЗС і новий удар: паливна криза в РФ загострюється після атаки на нафтобазу в Твері (фото)

Після атаки України нафтобаза у Твері втратила три резервуари з пальним Фото ілюстративне / © ТСН

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Український удар по нафтобазі «Тверьнефтепродукт» у російській Твері в ніч на 9 липня знищив щонайменше три резервуари з паливом.

Про це свідчать супутникові знімки від 11 липня, які проаналізувало Радіо Свобода.

Раніше виконувач обов’язків губернатора Тверської області Віталій Корольов офіційно заявляв лише про займання одного резервуара після атаки, зазначає видання.

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Удар по нафтобазі Тверьнефтепродукт — супутникові знімки показали більші руйнування / © Радіо Свобода

Супутникові знімки показали більші руйнування

Згідно з аналізом супутникових знімків, масштаби пошкоджень виявилися більшими, ніж визнавала російська влада.

За даними «Радіо Свобода», внаслідок атаки було знищено три резервуари з паливом, тоді як офіційні повідомлення обмежувалися інформацією про загоряння лише одного.

Нафтобаза забезпечує паливом десятки АЗС

Нафтобаза «Тверьнефтепродукт» належить дочірньому підприємству російської компанії «Сургутнафтогаз». Об’єкт постачає пальне для мережі з понад 50 автозаправних станцій у Тверській області.

При цьому ще до українського удару на АЗС мережі вже діяли обмеження на продаж пального.

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За повідомленнями місцевих джерел, водіям відпускали не більше 20–30 літрів пального на одну особу, а на заправках фіксувалися довгі черги.

На тлі регулярних атак на російські нафтопереробні заводи та нафтобази в окремих регіонах РФ все ще чинні обмеження на продаж бензину й дизельного пального.

Нагадаємо, раніше у Самарській області Росії дронами був атакований Сизранський нафтопереробний завод. Відстань від українського кордону до цілі становить понад 800 км.

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