Черги на кілометри і ліміти на заправках: як Росію накрила бензинова криза – BBC

Черга на АЗС у Росії / © Associated Press

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У Росії посилюється бензинова криза. На тлі українських атак по нафтовій інфраструктурі перебої з пальним за останній місяць зачепили майже всі регіони країни — проблеми.

За даними BBC, фіксують майже у 80 регіонах РФ, а також в окупованих Криму та Севастополі.

Одними з останніх обмеження на продаж бензину запровадили Башкирія, Якутія та Республіка Алтай. У Забайкальському краї та Іркутській області ввели режим “підвищеної готовності”.

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У Забайкальському краї на АЗС утворилися кілометрові черги. Житель Чити розповів BBC, що 29 червня став у чергу близько сьомої вечора, але ближче до півночі на заправці повідомили, що обслужать лише ще близько 20 автомобілів і закриються.

“Люди ніби збожеволіли. Ми зараз стоїмо, і перед нами машин сто”, — розповів він.

Інший житель Чити заявив, що люди стоять у чергах на заправках цілодобово, а потім отримують обмежений обсяг пального.

“Люди стоять у чергах на заправках цілодобово, а потім отримують по 30 літрів бензину, яких, м’яко кажучи, не вистачає тим, чия робота пов’язана з перевезеннями”, — сказав він.

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За даними BBC, 28 червня одна з найдовших черг утворилася в Уфі — там на заправку чекали 803 автомобілі. У Читі 26 червня зафіксували чергу завдовжки близько 4 кілометрів.

На російському Далекому Сході перебої з пальним традиційно відчуваються особливо гостро через складну логістику. Регіон забезпечують лише кілька нафтопереробних заводів.

У Читі на майже 340 тисяч жителів припадає лише чотири заправки “Роснефти”. За словами місцевих, у самому місті бензин наливають по 15 літрів — це одне з найжорсткіших обмежень у Росії. На двох заправках на федеральних трасах “Амур” і “Байкал” можна отримати до 50 літрів на авто.

Місцеві жителі кажуть, що заправки мають добовий ліміт пального. Після його вичерпання АЗС закриваються, а водії залишають машини біля заправок і записуються в чергу.

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Російська влада пояснює обмеження необхідністю стримати “ажіотажний попит”. Виконувач обов’язків віцепрем’єра уряду Забайкальського краю Павло Волков серед причин називав літнє зростання попиту, потреби сільгоспвиробників, видобувних галузей, посівну кампанію та транзитний транспорт.

Українські атаки по російських НПЗ чиновник не згадав.

Водночас місцеві жителі зазначають, що повного колапсу в Читі наразі немає: громадський транспорт, поліція та медики працюють. Проблеми виникають зокрема у таксі, яким також бракує бензину.

Схожа ситуація спостерігається і в Іркутській області. Влада регіону заборонила наливати пальне в каністри та обмежила заправку одним автомобілем і 50 літрами на бак. Губернатор області Ігор Кобзєв заявив, що влада розраховує “знизити ажіотаж” за 10-14 днів.

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Проблеми з пальним фіксують і в Москві та Підмосков’ї. BBC Verify підтвердив відео великих черг щонайменше в шести регіонах Росії, а також в окупованому Криму.

На тлі дефіциту в різних регіонах почали з’являтися перекупники, які скуповують пальне та продають його за завищеними цінами, зокрема через Telegram. Водії, своєю чергою, створюють онлайн-карти та боти, де повідомляють одне одному, на яких АЗС ще є бензин, які там черги та які діють обмеження.

Російський уряд розглядає екстрені заходи для боротьби з дефіцитом. За даними “Коммерсанта”, влада може на рік дозволити випуск бензину й дизелю за зниженими екологічними стандартами — аж до “Євро-2”, а також відкрити можливість імпорту такого пального.

Аналітики припускають, що це може збільшити пропозицію бензину на внутрішньому ринку, але водночас зашкодити автомобілям.

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Президент РФ Володимир Путін 28 червня визнав проблему дефіциту, заявивши, що потужності найбільших нафтопереробних заводів використовуються на максимум.

Аналітична компанія Kpler раніше припускала, що Росія може вперше за десятиліття почати імпортувати пальне морем із Туреччини або Індії. Водночас таке пальне буде значно дорожчим за внутрішньоросійське.

За оцінкою Kpler, локальні дефіцити пального в Росії можуть поширюватися й посилюватися, якщо Україна продовжить удари по російській нафтопереробній та логістичній інфраструктурі.

Паливна криза в Росії: останні новини

Раніше повідомлялось, що російська влада вирішила прибрати з відкритого доступу статистичні дані про ціни на бензин і дизельне пальне. Відтепер Росстат не публікуватиме окремий бюлетень із інформацією про споживчі ціни на нафтопродукти.

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Раніше Росстат щосереди оприлюднював інформацію про зміни цін на пальне. Востаннє відомство повідомляло, що у період із 16 до 22 червня бензин у Росії здорожчав на 3%, а дизельне пальне — на 2,7%.

За даними західних ЗМІ, це стало найвищим тижневим зростанням вартості бензину щонайменше за останні 20 років. Найбільше пальне здорожчало у регіонах Північного Кавказу, зокрема у Дагестані та Чечні.

Рішення про припинення публікації статистики ухвалили на тлі дефіциту пального та різкого зростання цін на внутрішньому ринку РФ.

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