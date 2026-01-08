В Ірані посилилися протести: влада заблокувала інтернет у столиці та регіонах

Іран / © Associated Press

Влада Ірану вдалася до тотальної цифрової блокади, вимкнувши доступ до інтернету в Тегерані та ряді інших регіонів. Це сталося у четвер, 8 січня, після того як країну охопила нова хвиля антиурядових мітингів, які аналітики вже називають «безпрецедентними».

Про це пише CBS News.

Як повідомляє видання, моніторингова організація NetBlocks підтвердила факт загальнонаціонального відключення зв’язку приблизно о 08:30 за місцевим часом. Експерти зазначають, що інцидент стався на тлі посилення заходів цензури, спрямованих на придушення протестної координації.

Джерела CBS News у Тегерані повідомляють про «величезні натовпи» на вулицях. Попри те, що окремі бізнес-акаунти ще мали доступ до мережі, невдовзі зв’язок зник майже повністю. Окрім столиці, обмеження зафіксовані в містах Ісфахан, Шираз, Лудеган та Абданан.

Зазначається, що загострення відбулося після заклику вигнаного кронпринца Рези Пехлеві (сина останнього шаха Ірану) висловити протест режиму. Рівно о 20:00 іранці почали масово скандувати антиурядові гасла з вікон та виходити на вулиці. У мережі з’явилися відео з міста Мешхед, де протестувальники зривають та рвуть державні прапори.

Протести в Ірані. / © соцмережі

Аналітики вважають цей момент критичним: масштаб реакції на заклик Пехлеві покаже, чи переростуть ці заворушення у повноцінний виклик існуванню режиму аятолли Алі Хаменеї. За даними правозахисної організації Human Rights Activists, за 12 днів заворушень в Ірані вже загинуло щонайменше 39 людей (серед них четверо силовиків) та затримано понад 2260 осіб.

Протести в Ірані / © соцмережі

Президент Ірану Махсуд Пезешкіан, який під час виборчої кампанії 2024 року обіцяв послабити цензуру та «звільнити» інтернет, наразі не дотримується обіцянок. Провідні соцмережі (TikTok, Facebook, X) та західні медіа залишаються заблокованими, а швидкість з’єднання навмисно сповільнюється державою, щоб зробити використання VPN практично неможливим.

Протести в Ірані. / © соцмережі

Що відомо про ситуацію в Ірані

Нагадаємо, хвиля антиурядових виступів, що охопила Іран наприкінці грудня, була спровокована глибокою економічною кризою та стрімким падінням ріала. За оцінками правозахисних організацій, масштаб протестів став по-справжньому загальнонаціональним: заворушення зафіксували у понад 270 населених пунктах, що охоплюють 27 із 31 провінції країни.

Іранські протестувальники взяли під свій контроль два міста на заході країни. Водночас борці з режимом аятол звернулися з прямим проханням про допомогу до президента США Дональда Трампа.

Міністерство закордонних справ України закликало українців залишити територію Ісламської Республіки Іран на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні.