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Черв'яки в автоматі з кока-колою: користувачів Мережі шокувало відео, яке зняли в McDonald's

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Черв'яки в автоматі з кока-колою: користувачів Мережі шокувало відео, яке зняли в McDonald's

pixabay.com

Неприємний інцидент, який наробив багато галасу у Мережі, стався на півдні Лондона.

Хробаки в автоматі з кока-колою у McDonald's. У Мережі гучного шуму наробило відео, на якому у “нутрощах” автомата з безалкогольним напоєм знайшли черв'яків.

Про це пише видання Newsweek.

На ролику, який користувачі зняли та опублікували в TikTok, видно, як усередині автомата з кока-колою повзає безліч хробаків. Неприємний інцидент, який наробив багато галасу у Мережі, стався на півдні Лондона.

Ролик з автоматом згодом спробували видалити з TikTok`а, однак повністю зробити цього не вдалося, тому що користувачі зняли на нього багато реакцій. До того часу, поки вихідне відео не видалили, його переглянули понад 400 тисяч разів.

@queenreenthe1st #duet with @mcoldkentroad no more drinks for me #vendingmachines #drinkmachine #nomoredrinks #fyp ♬ original sound

Користувачі Мережі, які нібито безпосередньо відносяться до ресторану громадського харчування, кажуть, що з такою проблемою раніше не стикалися.

“Я працюю у McDonald's. Просто хочу сказати, що прибираю зону напоїв щоразу, коли я в зміні. Тож не всі McDonald's такі. Але якщо вони є, їх потрібно закрити, оскільки це порушує багато правил”, — зазначив тиктокер на ім'я Джошіує.

У свою чергу поки невідомо, як прокоментували інцидент у компанії.

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