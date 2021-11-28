Черв'яки в автоматі з кока-колою: користувачів Мережі шокувало відео, яке зняли в McDonald's

Черв'яки в автоматі з кока-колою: користувачів Мережі шокувало відео, яке зняли в McDonald's

Неприємний інцидент, який наробив багато галасу у Мережі, стався на півдні Лондона.

Хробаки в автоматі з кока-колою у McDonald's. У Мережі гучного шуму наробило відео, на якому у “нутрощах” автомата з безалкогольним напоєм знайшли черв'яків.

Про це пише видання Newsweek.

На ролику, який користувачі зняли та опублікували в TikTok, видно, як усередині автомата з кока-колою повзає безліч хробаків. Неприємний інцидент, який наробив багато галасу у Мережі, стався на півдні Лондона.

Ролик з автоматом згодом спробували видалити з TikTok`а, однак повністю зробити цього не вдалося, тому що користувачі зняли на нього багато реакцій. До того часу, поки вихідне відео не видалили, його переглянули понад 400 тисяч разів.

Користувачі Мережі, які нібито безпосередньо відносяться до ресторану громадського харчування, кажуть, що з такою проблемою раніше не стикалися.

“Я працюю у McDonald's. Просто хочу сказати, що прибираю зону напоїв щоразу, коли я в зміні. Тож не всі McDonald's такі. Але якщо вони є, їх потрібно закрити, оскільки це порушує багато правил”, — зазначив тиктокер на ім'я Джошіує.

У свою чергу поки невідомо, як прокоментували інцидент у компанії.

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