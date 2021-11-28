Черв'яки в автоматі з кока-колою: користувачів Мережі шокувало відео, яке зняли в McDonald's

Неприємний інцидент, який наробив багато галасу у Мережі, стався на півдні Лондона.
Хробаки в автоматі з кока-колою у McDonald's. У Мережі гучного шуму наробило відео, на якому у “нутрощах” автомата з безалкогольним напоєм знайшли черв'яків.
Про це пише видання Newsweek.
На ролику, який користувачі зняли та опублікували в TikTok, видно, як усередині автомата з кока-колою повзає безліч хробаків. Неприємний інцидент, який наробив багато галасу у Мережі, стався на півдні Лондона.
Ролик з автоматом згодом спробували видалити з TikTok`а, однак повністю зробити цього не вдалося, тому що користувачі зняли на нього багато реакцій. До того часу, поки вихідне відео не видалили, його переглянули понад 400 тисяч разів.
@queenreenthe1st #duet with @mcoldkentroad no more drinks for me #vendingmachines #drinkmachine #nomoredrinks #fyp ♬ original sound
Користувачі Мережі, які нібито безпосередньо відносяться до ресторану громадського харчування, кажуть, що з такою проблемою раніше не стикалися.
“Я працюю у McDonald's. Просто хочу сказати, що прибираю зону напоїв щоразу, коли я в зміні. Тож не всі McDonald's такі. Але якщо вони є, їх потрібно закрити, оскільки це порушує багато правил”, — зазначив тиктокер на ім'я Джошіує.
У свою чергу поки невідомо, як прокоментували інцидент у компанії.
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