Червоне повідомлення: як Росія і Білорусь полюють на своїх ворогів через бази даних Інтерполу

Росія активно зловживає можливостями Інтерполу для переслідування російських опозиціонерів за кордоном. Ще гіршою є ситуація з Білоруссю, яку Інтерпол тепер поставив під постійний моніторинг.

Інтерпол є найбільшою у світі поліцейською організацією. Він слугує потужною дошкою оголошень, яку використовують уряди та правоохоронні органи, щоб об’єднатися для переслідування втікачів по всьому світу. У найкращому випадку це допомагає вистежувати вбивць і терористів.

Але це також нова зброя для диктаторів і автократів у полюванні на політичних ворогів, що дає їм владу проникати через кордони та захоплювати свої цілі — навіть у демократичних країнах.

The New York Times розповідає про те, як деякі країни використовують Інтерпол у власних цілях.

Червоні повідомлення

Червоне повідомлення Інтерполу, за своїм сенсом найближче до міжнародного ордеру на арешт, давно піддається суперечкам. У Перу затримали відомого венесуельського журналіста. В Австралії зупинили єгипетського шукача притулку. А Вільям Ф. Браудер, лондонський борець за права людини, неодноразово ставав мішенню для арештів Росією.

У відповідь Інтерпол посилив нагляд, ускладнивши зловживання червоними повідомленнями сильніше, ніж будь-коли. Але оскільки він був зосереджений на контролі політично вмотивованих зловживань, інші вразливі місця залишилися.

Сині повідомлення

За останнє десятиліття кількість синіх сповіщень — запитів про інформації про когось — зросла приблизно вдвічі. Хоча Інтерпол зараз перевіряє кожне червоне повідомлення перед тим, як його опублікувати, він не перевіряє сині повідомлення, доки вони не поширяться. Під час постфактум перевірок було виявлено 700 сповіщень від 2018 року, які порушували правила Інтерполу.

Юристи кажуть, що бачать все більше випадків, коли сині повідомлення використовуються країнами, які прагнуть обійти суворіші перевірки червоних повідомлень.

Росія, наприклад, змогла видати синє повідомлення для людини, яка шукає притулку у Флориді. У ньому стверджувалося, що він перебував у розшуку за напад і вбивство чоловіка, який, згідно з російськими судовими протоколами, був ще живий.

База даних вкрадених і втрачених паспортів

Однією з найскладніших систем для поліції Інтерполу є його база даних викрадених і втрачених паспортів. Білорусь і Туреччина, наприклад, перетворили базу даних Інтерполу на зброю для переслідування дисидентів або вигнання їх за кордон. Зловживання цим інструментом стало настільки серйозним, що Інтерпол тимчасово заблокував Туреччину від його використання, а Білорусь тепер перебуває під спеціальним моніторингом.

Такі випадки виправити важче, ніж повідомлення, адже Інтерпол не має права переоформити паспорт, якщо його вже вилучили.

Прямі повідомлення

Інші комунікації, наприклад прямі повідомлення — відомі як дифузії — між країнами через системи Інтерполу часто взагалі не перевіряються, але вони можуть призвести до арешту.

Червоні дифузії, які вимагають допомоги певної країни для здійснення арешту, систематично перевіряються перед їх розповсюдженням. Але лише невизначений відсоток інших дифузій коли-небудь переглядається.

Співпраця України та Інтерполу

Поліція України влітку 2023 року почала співпрацю з Інтерполом щодо боротьби з колаборантами, які втекли за кордон. Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, правоохоронці додають до відповідної бази.

Інтерпол та Росія: відносини після 24 лютого 2022

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України в Інтерполі заявили, що вводять обмеження щодо співпраці з Росією, зокрема всі запити від московського бюро організації попередньо перевірятимуться на відповідність правилам Інтерполу.

"Інтерпол висловлює глибоке співчуття та скорботу щодо загибелі та страждань у зв’язку з конфліктом в Україні", – зазначається в повідомленні.

Водночас Інтерпол заявив, що не готовий виключити Росію зі своєї мережі.

"На політичному рівні лунають заклики призупинити або виключити Росію з мережі Інтерполу. Паралельно лідери правоохоронних органів з усього світу також звернулися з проханням про продовження співпраці з Росією через Інтерпол, наголошуючи на серйозних проблемам безпеки, якщо обмін інформацією буде припинено", ­– пояснили в організації.

В Інтерполі додали, що недопущення будь-якої країни-члена до обміну важливою поліцейською інформацією дасть злочинцям чіткі можливості як скоювати злочини, так і ухилятися від затримання, створюючи розрив у глобальній безпеці.

Водночас в організації повідомили, що аби запобігти будь-якому потенційному зловживанню каналами Інтерполу щодо спрямування на осіб у межах конфлікту в Україні чи за його межами, генсек запровадив посилені заходи нагляду та моніторингу щодо Росії.

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